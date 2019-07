Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Schuppen geriet in Brand

Gehrde (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am frühen Samstagmorgen zu einem Brand in die Lange Straße ausrücken. Ein Anwohner hatte gegen 04.20 Uhr Flammen in einem Holzschuppen bemerkt und den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte am Objekt eintrafen, stand der Schuppen bereits im Vollbrand, und das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses übergegriffen. Letztendlich konnte die Feuerwehr den Brand löschen und den Schaden am Haus in Grenzen halten. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf und schätzte die Schadenshöhe auf etwa 40.000 Euro.

