Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Diebstahl einer Handtasche misslang

Fürstenau (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es im Netto Markt an der Osnabrücker Straße zum versuchten Diebstahl einer Handtasche. Ein ältere Dame stand gegen 14.45 Uhr vor einem Verkaufsregal, als sie plötzlich einen Mann bemerkte, der ihre Handtasche aus der Ablage ihres Rollators nahm. Die Seniorin griff nach ihrer Tasche und sprach den Unbekannten an. Dieser ließ daraufhin los, versuchte sich noch herauszureden und flüchtete schließlich ohne Beute aus dem Markt. Der Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180cm groß und sprach Deutsch ohne Akzent. Er hatte einen kurzgeschnittenen, dunklen Vollbart und war mit einem schwarzen Jogginganzug der Marke Adidas bekleidet. Auf dem Kopf trug der Mann ein rotes Basecap, vermutlich mit dem Logo der "Chicago Bulls". Hinweise zu dem versuchten Diebstahl nimmt die Polizei in Fürstenau entgegen. Telefon: 05901-95950.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell