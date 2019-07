Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Audi angefahren- Verursacher flüchtete

Ankum (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag in der Straße Am Schusterboll ereignete. zwischen 15 Uhr und 16.50 Uhr wurde dort ein rückwärts in einer Parkbucht abgestellter violettfarbener Audi A3 angefahren und im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher fuhr danach einfach weg und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell