Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bei Unfall mit Quad schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Quadfahrerin am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in Gronau erlitten. Ein 57-jähriger Gronauer befuhr gegen 16.30 Uhr den Harreweg. Er wollte nach links in den Sunderhookerweg einbiegen und hielt an, um den Gegenverkehr abzuwarten. Die 30-Jährige Gronauerin bremste ihr Quad nicht mehr rechtzeitig ab und prallte auf den Wagen vor ihr. Das Quad kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

