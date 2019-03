Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer fährt gegen Auto und flüchtet verletzt

Gronau (ots)

Verletzungen davongetragen hat nach ersten Erkenntnissen ein unbekannter Radfahrer, der am Donnerstag in Gronau gegen ein geparktes Auto geprallt ist. Der Unfall ereignete sich nach Angaben einer Zeugin etwa zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht. Demzufolge soll ein offensichtlich alkoholisierter Unbekannter gegen den Wagen gefahren sein, der an der Grünstiege gestanden hatte. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise und zudem die Zeugin, sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen: Tel. (02562) 9260.

