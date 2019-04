Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Termine zur kostenlosen Fahrradcodierung

Neubrandenburg (ots)

In Neubrandenburg wurde am 13.04.2019 zum traditionellen Zweiradtag offiziell die Fahrradsaison eröffnet. Anlässlich dazu hatten die Präventionsberater der Polizeiinspektion Neubrandenburg einen Infostand auf der Turmstraße. Zudem hatten die Bürger die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Dieses Angebot wurde sehr gut angenommen - insgesamt 40 Fahrräder haben die Beamten an dem Tag codiert.

In den nächsten Wochen und Monaten wird es weitere Termine zur kostenlosen Fahrradcodierung in Neubrandenburg geben. Um möglichst vielen Bürgern die Möglichkeit dazu zu geben, haben die Präventionsberater die Termine an verschiedenen Tagen in den unterschiedlichen Stadtvierteln von Neubrandenburg geplant. Der nächste Termin zur kostenlosen Fahrradcodierung ist am morgigen Donnerstag, den 25.04.2019 in der Zeit von 11:00 - 15:00 Uhr im Lindetalcenter in der Oststadt.

Interessierte Radfahrer bringen bitte den Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis mit. Besitzer von E-Bikes sollten unbedingt den Schlüssel mitbringen, da zur Codierung der Akku abgebaut werden muss. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hier die weiteren Termine bis zur Sommerpause im Überblick:

Montag, 27.05.2019 11:00 - 15:00 Uhr Bethanien-Center

Dienstag, 04.06.2019 10:00 - 15:00 Uhr vor der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in der Darrenstraße

Donnerstag, 20.06.2019 12:00 - 16:00 Uhr beim Klinikum in der Oststadt

