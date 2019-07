Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw zerkratzt.

Bernkastel-Kues (ots)

Eine unliebsame Überraschung erlebte eine Besucherin am Samstagabend in Bernkastel-Kues. Die Frau aus dem Rheinland hatte ihren silbernen BMW in der Cusanusstraße vor der Cusanus Apotheke abgestellt, um sich anschließend in der nahegelegenen Eisdiele einen Eisbecher schmecken zu lassen. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass Beifahrerseite des Pkw nahezu über die gesamte Länge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt war. Der Schaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. Da um diese Zeit in der Cusanusstraße relativ viele Personen unterwegs waren, sucht die Polizei Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/95270 Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat machen können.

