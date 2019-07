Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Bitburg (ots)

Ein roter Toyota Corolla wurde am Montag, dem 15.07.2019, in der Zeit von 16.30 Uhr - 18.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Straße "An der Südschule" in Bitburg abgestellt. Bei der Rückkehr des Fahrers stellte dieser eine Beschädigung im linksseitigen Bereich des hinteren Stoßfängers fest. Zeugen die Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden erbeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

