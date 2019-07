Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sportplatz verwüstet, Zeugen gesucht!

Bernkastel-Kues (ots)

Neumagen-Dhron:

Am vergangenen Wochenende verursachte ein oder mehrere bislang unbekannte-/r Täter Sachschaden am Sportplatz in Neumagen-Dhron. Durch das Driften auf dem Rasenplatz mit einem oder mehreren Fahrzeugen wurde das Erdreich an einigen Stellen teilweile stark aufgewühlt, so dass der Platz vorerst nicht mehr bespielbar ist. Wer kann hierzu Angaben machen?

