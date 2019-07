Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Klausen (ots)

Am Sonntag, den 14.07.2019 wurde der Polizeiinspektion Wittlich gegen 07.30 Uhr ein verunfallter Pkw ohne Insassen an der L 47 (Ortsumgehung Klausen) gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten erschien auch der Unfallverursacher gerade wieder an der Unfallstelle. Es stellte sich heraus, dass der 32jährige bereits gegen 04.00 Uhr, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und im Graben liegen geblieben war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass Fahrer unter der Einwirkung von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/9260.

