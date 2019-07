Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 15.07.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Dauner Tennisvereinsheim wird erneut von Einbrechern heimgesucht

Ort: Daun, Maria-Hilf-Str. 16a

Zeit: 12.07.2019, 21.00 Uhr bis 14.07.2019, 11.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen erneut in das Vereinsheim des TUS- Daun ein und entwendeten vom Verein vorgehaltene Gegenstände. Zutritt verschafften sich die Täter über die Eingangstür, die zuvor entsprechend manipuliert worden war. Erst in den vergangenen Tagen hatte der Verein Besuch von ungebetenen Gästen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Ereignis: Einbrecher auch in Nohn unterwegs

Ort: Nohn, Hauptstraße

Zeit: 12.07.2019, 18.30 Uhr bis 13.07.2019, 06.00 Uhr

Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zum Samstag durch ein Seitenfenster in die Innenräume einer Metzgerei in Nohn ein. Das Fenster wurde mit einem noch unbekannten Werkzeug geöffnet. Die nächtlichen Besucher entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme und verließen auf anderem Weg den Tatort. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, 06592-96260

