POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 14.07.2019

Ereignis: Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Ort: Hillesheim, Wallstraße

Zeit: 13.07.2019, 08.55 Uhr

Ein 20-Jähriger aus der VG Gerolstein stand mit seinem Auto auf dem Busparkplatz in der Wallstraße. Passanten stellten fest, dass der Motor lief jedoch die Person am Steuer nicht ansprechbar war. Sie alarmierten Rettungskräfte und die Polizei. Der Wagen wurde geöffnet und nach kurzer Zeit war der junge Mann wieder ansprechbar. Zu den Gesamtumständen machte er widersprüchliche Angaben. Den eingesetzten Beamten fielen jedoch drogentypische Erscheinungsmerkmale bei dem Fahrer auf, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, Autoschlüssel und Führerschein wurden zunächst sichergestellt.

Ereignis: Autofahrer betrunken

Ort: Gerolstein, Kyllweg

Zeit: 13.07.2019, 09.45 Uhr

Am Samstagmorgen wurde die Polizei Daun durch Zeugen darüber informiert, dass ein PKW mit Mayener Kennzeichen und drei männlichen Insassen in der Ortslage von Gerolstein unterwegs war, Durch den Fahrer sei zumindest ein Passant massiv beleidigt worden. Beamte der Polizei Daun konnten Fahrzeug und darin befindliche Personen im Rahmen der Fahndung antreffen und kontrollieren. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer, ein 25 Jahre alter Mann aus der VG Gerolstein, augenscheinlich alkoholisiert war. Es wurde die Blutentnahme angeordnet. Im Verlaufe des Einsatzes beleidigte der junge Mann die Polizeibeamten massiv.Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Autoschlüssel sichergestellt. Es erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ereignis: Radfahrer stürzt

Ort: Hillesheim, Gemarkung, Wirtschaftsweg

Zeit: 13.07.2019, 15.10 Uhr

Ein 72 Jahre alter Radfahrer aus der VG Gerolstein war mit seinem Rad auf einem abschüssigen Stück eines Wirtschaftsweges in der Gemarkung Hillesheim unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache stürzte er seitlich zu Boden und verletzte sich an der linken Körperhälfte. Trotz getragenen Helmes kam es auch zu einer Kopfverletzung. Möglicherweise hatte er auch zeitweilig das Bewusstsein verloren. Er wurde, zwecks weiterer Behandlung und zur Beobachtung, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Ereignis: Fußgänger wird von Unbekanntem angegriffen

Ort: Gerolstein, Radweg Nähe Baumarkt

Zeit: 13.07.2019, 23.00 Uhr

Ein 27 Jahre alter Mann aus der VG Gerolstein war auf dem Radweg in der Nähe eines Baumarktes, in Höhe der Straße "Am Rasbach", unterwegs. Hier begegnete er einem ca. 25-30 Jahre alten Mann, der sich in Begleitung einer weiblichen Person befand. Von diesem war er körperlich angegangen worden, dieser hatte ihn geschlagen. Die zwei unbekannten Personen verließen den Tatort in Richtung Gerolsteiner Innenstadt. Der Täter wurde vom Geschädigten als Europäer mit kurzen Haaren und Scheitel beschrieben. Seine Größe schätzte er auf ca. 180 bis 185 cm. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Gerolstein, 06591-95260

