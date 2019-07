Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Das Bitburger Folklore Festival verlief aus Sicht der Polizei Bitburg bisher ruhig.

Bitburg (ots)

Neben der gut gefüllten Stadthalle ab Freitag war das Besucheraufkommen an den anderen Veranstaltungsorten und vor den Bühnen eher bescheiden, was sicherlich auch den unerwarteten starken Regenschauern am Freitag- und Samstagabend lag. Bei einer Auseinandersetzung am frühen Samstagabend, zwischen mehreren Personen mit Migrationshintergrund kam es zu Beleidigungen und körperlichen Anfeindungen. Ursache war angeblich das Überspringen einer Kettcars eines Familienmitgliedes, was wohl nicht allen gefallen haben soll.

Anstatt zu warten bis sie am Boxstand des Vergnügungspark am Bedaplatz an der Reihe waren, boxten bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag auf drei Männer im Alter zw. 20 und 22 Jahren, ein. Die Geschädigten erschienen wenig später auf der Wache der Polizeiinspektion um Anzeige zu erstatten. Sie erlitten mehrere blutende Gesichtsverletzungen und Schürfwunden. Die sofortige Fahndung nach der Tätergruppe, die aus etwa 15 Mitgliedern bestanden haben soll, verlief negativ. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, eine Schlägerei am Boxstand beobachtet haben.

Da auch viele amerikanische Militärangehörige das Folklore-Festival besuchen, wurden die Fußstreifen der Beamtinnen und Beamten der Polizei Bitburg durch Mitarbeiter der Security-Police Spangdahlem unterstützt, was auch am heutigen Sonntag fortgesetzt wird. Bei Personenkontrollen am Samstag, wurde bei zwei Männer Rauschgift aufgefunden und sichergestellt, was diese illegal mit sich führten. Gegen sie wird ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Bis Sonntagmittag mussten bei insgesamt drei Fahrern Blutproben wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss genommen werden. Zwei Fahrzeugführer wurden in Bitburg und einer in Wolfsfeld angetroffen. Der höchste Atemalkoholwert bei einem Beschuldigten lag bei 2,29 Promille.

