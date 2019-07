Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am 12.07.2019 kam es im Zeitraum zwischen 15:45 Uhr und 17:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem unbefestigten Parkplatz des Krankhauses in Prüm. Dabei stieß ein PKW -vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke - gegen das Heck eines VW Golf Plus, sodass dieser an der Stoßstange beschädigt wurde. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, respektive der verantwortliche Fahrer, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

