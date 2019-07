Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung einer Skulptur

Wittlich (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 11.07. auf den 12.07.2019 wurde durch unbekannte Täter an der Skulptur, "steinerne Handtasche mit Edelstahl-Tragebügel" in der Feldstraße in Wittlich ein Tragebügel abgebrochen oder abgeschnitten. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel. 06571-9260.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-130

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell