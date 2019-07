Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneut Vandalismus an der Brücke

Maring-Noviand (ots)

Zum wiederholten Male kam es an der Brücke zwischen den Ortsteilen Maring und Noviand zu einem Fall von Vandalismus. Wie schon in den Jahren zuvor rissen Unbekannte in der Nacht zum 10.07.2019 eine Vielzahl liebevoll eingepflanzter Geranien aus den inzwischen fest am Brückengeländer installierten Blumenkästen. Die Ortsgemeinde hat eine Belohnung von 300 Euro auf Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung des oder der Täter führen.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Bernkastel-Kues unter der Nr.: 06531-95270

