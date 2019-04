Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Trier, ST. Barbara- Ufer/ Fahrtrichtung Konz/ in Höhe Einmündung Südallee

Trier (ots)

Am Ostermontag, den 22.04.2019, kam es gegen 17:00 Uhr am St.-Barbara-Ufer in Trier auf Höhe der Einmündung zur Südallee in Fahrtrichtung Konz im stockenden Verkehr zur Kollision zwischen einem Ford Focus und einem schwarzen Peugeot 206 älteren Modells. Nach ersten Ermittlungen stieß der Fahrer des schwarzen Peugeot hierbei mit seiner linken Fahrzeugfront gegen die rechte Fahrzeugfront des Ford Focus. Im Anschluss entfernte sich der Peugeot Fahrer von der Unfallstelle. Ob dieser den Verkehrsunfall bemerkt hat, ist derzeit unklar. Der Fahrer wird als männlich, ca. 50 Jahre alt, Brillen- und Bartträger, von normaler Statur beschrieben. Der Fahrer des Peugeot, sowie mögliche Verkehrsunfallzeugen die Angaben zum Fahrer des Peugeot, oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, 05651-9779 3200, in Verbindung zu setzen.

