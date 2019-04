Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Spritztour mit PKW endet in der Mosel

Mehring (ots)

Ein PKW besetzt mit drei jugendlichen Personen befuhr in der Nacht von Sonntag, dem 21.04.2019 auf Montag, dem 22.04.2019 gegen 02.00 Uhr die B 53 aus Richtung Mehring kommend in Fahrtrichtung Pölich. Hierbei verlor der Fahrzeugführer, welcher unberechtigt im Besitz des Fahrzeugschlüssels war, die Kontrolle über den Geländewagen. Er kam mit diesem von der Straße ab und geriet über eine Grünfläche hinweg in die Mosel. Die Insassen konnten sich eigenständig aus dem sinkenden Kraftfahrzeug befreien und entfernten sich im Anschluss von der Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die Insassen identifiziert werden. Dem alkoholisierten Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Bergung des PKW dauert noch an. Der Schiffsverkehr auf der Mosel im dortigen Bereich ist eingestellt. Im Einsatz waren/sind das DRK, die DLRG Schweich, die freiwilligen Feuerwehren Klüsserath, Pölich und Schweich, die Straßenmeisterei Trier, die Polizeiinspektion Schweich und die Wasserschutzpolizei Trier. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Telefon 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

