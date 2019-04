Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Fahrzeuge im Sachsenweg beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit von Samstag, dem 20.04.2019, gegen 22:00 Uhr und Sonntag, dem 21.04.2019, gegen 10:00 Uhr kam es im Sachsenweg in 55743 Idar-Oberstein zu mehreren Sachbeschädigungen an am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Diese wurden, von bislang unbekannten Tätern, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

