Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sportplatz Piesport: Diebstahl von Wertsachen

Piesport (ots)

Am Freitag, 12.07.2019, in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 21:30 Uhr, kam es auf dem Gelände des Sportplatzes in Piesport zu mehreren Diebstahlsdelikten. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus der Umkleidekabine des Sportgeländes während eines Fußballspiels mehrere Wertsachen. Ferner wurde die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz des Sportgeländes abgestellten Pkw eingeschlagen und aus diesem ebenfalls Wertsachen entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer: 06531/95270 zu melden.

Hiermit wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wertsachen nicht unbeaufsichtigt in Fahrzeugen oder Umkleidekabinen verbleiben sollten.

