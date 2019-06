POL-PDLU: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am Samstag den 15.06.2019 um 03:48 Uhr kommt es in der Schmiedgasse vor einer dortigen Kneipe zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personengruppen. Die Auseinandersetzung schaukelte sich hoch und es kam zu Körperverletzungsdelikten auf beiden Seiten, in deren Verlauf drei Beschuldigte auf einen Geschädigten einschlugen. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

