Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Wittlich (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurden heute gegen 12.45 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße zwei Menschen schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Eine 32jährige Frau wollte mit ihrem Pkw nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen, musste jedoch auf Grund von Gegenverkehr warten. Eine dahinter fahrende 36jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw der 32jährigen auf. Dabei wurde dieser in den Gegenverkehr geschoben und stieß dort gegen einen Pkw, der von einer 47jährigen Frau gesteuert wurde. Sämtliche Beteiligte kommen aus Gemeinden der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die 32jährige Pkw-Fahrerin und eine 55jährige Beifahrerin im Fahrzeug der Unfallverursacherin mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Rudolf-Diesel-Straße.

