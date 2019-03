Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Betrunkene flüchtet

Am Donnerstag beschädigte eine 50- Jährige in Bad Ditzenbach ein Auto und fuhr davon.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr war die VW-Fahrerin in der Hauptstraße unterwegs. Sie fuhr gegen einen geparkten BMW. Danach schaute die Frau den Schaden an und fuhr davon. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und das Kennzeichen notiert. Er teilte seine Beobachtungen der Polizei mit. Die Beamten ermittelten und fanden das Fahrzeug und die Fahrerin schnell. Im Gespräch stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei ihr fest. Ein Test bestätigte, dass die Frau zu viel Promille hatte. Deshalb kam sie ins Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihr Blut ab. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

