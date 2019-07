Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis): VW-Beetle Cabrio beschädigt - Zeugen gesucht!

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Eine 18-jährige aus Eberbach musste am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr feststellen, dass Unbekannte an ihren vor dem Haus geparkten VW-Beetle Cabrio das Verdeck aufgeschlitzt haben. Der Pkw war in der Straße "Grazert" am Mittwoch, gegen 13.00 Uhr, geparkt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach (Tel.: 06271/9210-0) zu melden.

