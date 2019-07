Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schlägerei bei Grillfest - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.40 Uhr, gerieten mehrere Personen während eines Grillabends im Hof eines Anwesens in der Straße "Im Bosseldorn" in einen Streit, der in einer Schlägerei endete. Ein 38-Jähriger verständigte die Polizei. Nachdem diese an der Örtlichkeit eintraf, konnte ein 28-jähriger mit Gesichtsverletzungen festgestellt werden. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Anwesen konnte ein zerbrochenes Fenster festgestellt werden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter Tel.: 06221/3418-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell