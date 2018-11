POL-PDLU: Täterfestnahme nach Raub

Speyer (ots) - 09.11.2018, 12:58 Uhr

Eine 56jährige Frau befand sich in ihrer Mittagspause im Schützenpark in Speyer. Dort wurde sie von dem 20jährigen Täter angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Die Frau nahm aus ihrer Handtasche zwei Zigaretten und gab sie dem Mann. Bei der Übergabe griff der Täter nach der Handtasche der Frau. Trotz des Versuches die Tasche festzuhalten, konnte der 20jährige der Frau die Tasche entreißen und flüchten. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Nähe des Schützenparks der 20jährige Täterverdächtige festgestellt und kontrolliert werden. In Nähe des Kontrollortes wurden der Geldbeutel und später auch die Handtasche der Geschädigten aufgefunden. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und am nächsten Tag beim Haftrichter vorgeführt

