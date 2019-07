Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen: Drei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Mühlhausen (ots)

Am späten Samstagabend kam es, gegen 22:00 Uhr auf der B39 zwischen Mühlhausen und Eichtersheim, in Höhe der Abfahrt Tairnbach, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKWs. Hier wollte ein in Richtung Angelbachtal fahrender 18-jähriger BMW Fahrer, nach links auf die K4271 in Richtung Tairnbach, abbiegen und übersah nach derzeitigem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden 60-jährigen Mercedes-Benz Fahrer. Der BMW Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin, sowie der Mercedes-Benz Fahrer wurden leichtverletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro. Aufgrund der Aufräumarbeiten wurde die B39 bis ca. 23:45 Uhr in Richtung Mühlhausen gesperrt.

