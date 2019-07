Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener Radfahrer bei Sturz verletzt

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 13.07.2019, ca. 18.35 Uhr meldeten Passanten der Polizei Wittlich einen verletzten Radfahrer auf dem Radweg an der L 52 Rtg. Altrich. Bei Eintreffen vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer offensichtlich auf Grund vorherigen erheblichen Alkoholkonsums überhaupt nicht mehr in der Lage war, das Fahrrad sicher zu führen. Der Mann hatte glücklicherweise bei dem in der Folge nicht ausgebliebenen Sturz nur leichte Verletzungen erlitten. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde eine Blutprobe entnommen.

