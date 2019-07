Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bernkastel-Kues (ots)

Am Montag, dem 15.07.2019 kam es in Bernkastel-Kues gegen 17:00 Uhr an der Einmündung Schillerstraße/Nikolausufer zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16jähriger Fahrer eines Kraftrades leicht verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen missachtete der Fahrer eines PKW, welcher von der Schillerstraße nach links auf das Nikolausufer abbiegen wollte, die Vorfahrt des von links kommenden Krad-Fahrers.

Hierbei verletzte sich der Krad-Fahrer leicht und wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen des DRK, Notarzt und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

