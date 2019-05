Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahren in der Eifel-aber sicher!

Bild-Infos

Download

Bitburg (ots)

Seit 2012 besteht eine länderübergreifende Kooperation der Polizei Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Nordrhein-Westfalen und dem Polizeipräsidium Trier. Ziel der Kooperation ist es die Motorradunfälle in der Eifel nachhaltig zu senken. Hierzu werden sowohl präventive Maßnahmen, aber auch Kontrollstellen und Maßnahmen mit repressivem Charakter gemeinsam koordiniert und auch durchgeführt. Die Polizeiinspektion Bitburg ist mit der Umsetzung dieser kooperativen Maßnahmen für das Polizeipräsidium Trier beauftragt. Bei einem jährlichen Treffen, welches in diesem Jahr beim Polizeipräsidium Trier durchgeführt wurde, werden die Unfallzahlen der einzelnen Regionen zusammengefasst und analysiert. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Motorradunfälle in 2018 im Vergleich zu 2017 um ca. 11 Prozent gestiegen sind. Ein Grund hierfür war der ungewöhnlich warme und trockene Sommer/Herbst. Die Motorradsaison war somit erheblich länger als in den Jahren zuvor. Unfallursache Nummer eins bleibt weiterhin die zu hohe Geschwindigkeit. Die Motorradexperten aus den teilnehmenden Ländern vom Projekt "Motorradfahrern in der Eifel-aber sicher!" raten deshalb: Runter vom Gas, für Ihre Sicherheit! Aus den Auswertungen geht weiterhin hervor, dass gerade die Fahrer ab 45 Jahren überproportional oft an den Verkehrsunfällen beteiligt sind. Die Hauptunfallzeit ist am Wochenende, hierbei insbesondere in den Nachmittagsstunden. Hieraus lässt sich schließen, dass der Faktor Müdigkeit eine große Rolle spielt. Bei längeren Touren lässt die Konzentration und somit auch das Reaktionsvermögen erheblich nach. Folge-das Unfallrisiko steigt. Größere Pausen und die Aufnahme von antialkoholischen Getränken an den heißen Tagen können das Unfallrisiko erheblich mindern. Entsprechend der Auswertungen der Verkehrsunfälle wurden Maßnahmen für das Jahr 2019 abgestimmt. So werden beispielsweise im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Samstag, dem 08. Juni 2019 sowie am Sonntag, dem 23. Juni 2019 gleichzeitig in allen Anrainerstaaten Zweiradkontrollen durchgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Polizeioberrat Christian Hamm

Leiter der Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-20

www.polizei.rlp.de

Twitter: @PolizeiTrier, #BitBürgerPolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell