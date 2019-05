Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Eternitplatten illegal entsorgt

Spangdahlem (ots)

Durch den Ortsbürgermeister von Spangdahlem wurde mitgeteilt, dass kürzlich in der Gemarkung Spangdahlem vermutlich asbesthaltige Eternitplatten abgelagert wurden. Ca. 15 bis 20 Welleternitplatten wurden in einer Böschung direkt über einem Wasserdurchlass des Hellscheider Grabens abgeladen und mit Sägemehl abgedeckt. Die Örtlichkeit befindet sich an einem unbefestigten Wirtschaftsweg im Bereich der ehemaligen Kreisstraße zwischen Spangdahlem und Dudeldorf. Wann die Platten dort abgelagert wurden, lässt sich nicht genau eingrenzen. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

