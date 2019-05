Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Polizei sucht Zeugen

Salmtal (ots)

Am Montag, 27.05.20109, gg. 16.06 Uhr befuhr ein Bus die L 50 in Höhe der IGS Salmtal in Richtung Salmtal, als ein LKW entgegenkam, der sich nicht ans Rechtsfahrgebot hielt. Es kam zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel, an denen ein Schaden entstand. Nachdem beide Fahrzeuge anhielten und die Fahrer kurz miteinander sprachen, setzte der LKW Fahrer seine Fahrt in Richtung Dreis fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem LKW handelte es sich um ein orangefarbenes Fahrzeug mit Kranaufbau. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zum Kennzeichen des LKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich, Tel: 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell