Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressebericht der Polizei Daun vom 28.05.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge

Ort: Gerolstein, Kasselburger Weg

Zeit: 24.05.2019, 18.00 Uhr bis 27.05.2019, 07.30 Uhr

An gleich mehreren abgestellten Fahrzeugen wurde jeweils die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Besitzer hatten ihre beiden PKW und ein Wohnmobil über das Wochenende in der Nähe des Weges zur Eselsbrücke abgestellt. Am Montagmorgen stellte man die Beschädigungen fest. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.

