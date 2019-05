Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auffahrunfall mit 4 Verletzten und erheblichem Sachschaden

Zell (ots)

Am späten Montagabend, 27.05.2019, ereignete sich auf der Alten Barlauffahrt ein Auffahrunfall mit schwerwiegenden Folgen. Dabei fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw infolge von Unachtsamkeit auf dem abschüssigen Streckenabschnitt Richtung B 53 nahezu ungebremst auf ein mit 2 Fahrgästen besetztes Taxi auf, welches ebenfalls in Richtung B 53 unterwegs war. Bei dem Unfall wurde der unfallverursachende 19-Jährige sowie alle 3 Insassen des Taxi verletzt und durch den verständigten Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Zell eingeliefert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen mussten 2 Insassen des Taxi stationär aufgenommen werden. Die geschätzte Schadenshöhe an den nicht mehr fahrbereiten, unfallbeteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

