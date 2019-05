Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an geparktem Pkw in Wittlich

Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am 24.05.19 kam es im Zeitraum von ca. 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung (Kratzer in der Beifahrertür) an einem Pkw (Opel; Cabriolet; Farbe: blau), welcher auf dem Parkplatz Rommelsbach abgestellt war. Wir bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/den Täter(n) machen können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zu der o.g. Straftat bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de

