Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall

Binsfeld (ots)

Am 26.05.2019, gg. 13.10 Uhr, ereignete sich auf der Strecke von Arenrath in Richtung Landscheid-Niederkail ein schwerer Verkehrsunfall. Ein in Richtung Niederkail fahrender 42jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden kollidierte hierbei am Ende eines abschüssigen Streckenabschnitts im Bereich einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Insassen des Autos wurden lediglich leicht verletzt. Ein Sachverständiger wurde zur Erstellung eines Unfallgutachtens eingesetzt. Ferner waren im Einsatz: das DRK Wittlich, die ADAC-Luftrettung Wittlich, die Feuerwehr Arenrath, die Notfallseelsorge, ein Abschleppdienst, der Polizeihubschrauber, die Polizei Wittlich

