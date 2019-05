Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bernkastel-Kues (ots)

Am Sonntag, gegen 15:18 Uhr, geriet eine 70jährige Pkw-Fahrerin auf der B53 zwischen Bernkastel-Kues und Graach, vermutlich wegen Unachtsamkeit, zu weit auf den parallel verlaufenden Fahrradweg. Hierbei erfasste sie eine in gleiche Richtung fahrende 32jährige Fahrradfahrerin. Diese kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 32jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallverursacherin stand vermutlich unter Schock und wurde ebenfalls in ein Krankhaus gebracht.

