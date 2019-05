Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer auf der B 50 schwer verletzt

Bernkastel-Kues/ Zeltingen-Rachtig (ots)

Bereits am Freitag, 24.05, gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der B50 zwischen Zeltingen und Platten ein Verkehrsunfall bei dem ein 55- jähriger Mototorradfahrer aus der Eifel schwer verletzt wurde. Der Biker war mit seiner Maschine in Richtung Wittlich unterwegs, als er kurz nach einem Überholmanöver nach rechts von der Straße abkam und gegen einen aufgeschütteten Erdhügel stieß. Der Fahrer wurde vom Motorrad katapultiert, flog mehrere Meter durch die Luft und schlug schließlich auf einer Wiese auf. Mit Brüchen an beiden Handgelenken musste er durch einen Rettungswagen des DRK ins Krankenhaus eingeliefert werden.

