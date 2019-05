Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Einbrüche in Daun-Pützborn in der Nacht zum Samstag

Daun (ots)

In der Nacht von Fr. 24. auf den Sa., 25.05.19, ist es in Daun-Pützborn, im Hamsterweg, zu mehreren Einbrüchen gekommen. Hier sind die unbekannten Täter in das Gebäude einer Fahrzeug-Prüfstelle sowie in das Gebäude eines Werkstattladens eingedrungen. Des Weiteren wurden die Seitenscheiben von zwei auf dem Grundstück einer Fahrzeugaufbereitung geparkten Fahrzeugen eingeschlagen. Das Innere der Fahrzeuge wurde durchwühlt. Die Täter sind bei ihrer Tatausübung gestört worden und daraufhin in unbekannte Richtung geflüchtet. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Daun, Tel.: 06592/96260, entgegen.

