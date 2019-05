Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Daun-Pützborn in der Nacht zum Freitag

Daun (ots)

In der Nacht von Do. 23. auf den Fr. 24.05.19 ist es in Daun-Pützborn, an der Steinbockstraße, zu einem Einbruch in ein Geschäft für Musikinstrumente gekommen. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Daun, Tel.: 06592/96260, entgegen.

