Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung einer Baustellenampel mit Verkehrsunfall in Pelm

Daun (ots)

Am Montagmorgen, 20.05.19, ist in Pelm, Gerolsteiner Straße, die Beschädigung einer dortigen im Betrieb befindlichen Baustellenampel festgestellt worden. Die Baustellenampel ist zuvor durch unbekannte Täter umgestoßen und beschädigt worden, sodass die Gegenampel auf blinkendes Gelblicht geschaltet hat. Im Rahmen dieser Beschädigung ist es auch zu Verkehrsunfällen gekommen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Gerolstein, Tel.: 06591/95260, entgegen.

