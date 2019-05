Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Oberstadtfeld

Daun (ots)

Auf der K 9, zwischen Oberstadtfeld und Üdersdorf, ist es am Fr., 24.05.19, gegen 13:15 Uhr, zu einem gefährlichen Fahrmanöver mit anschließender Verkehrsunfallflucht eines weißen VW Caddy gekommen. Nach einer scharfen Kurve ist der Fahrer des weißen VW Caddy so weit auf die Gegenseite gekommen, dass es mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu einem sog. Spiegelunfall gekommen ist. Der Fahrer des VW Caddy hat nach dem Zusammenstoß nicht angehalten, sondern ist in Rtg. Gees weitergefahren. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592/96260, entgegen.

