Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kruchten (ots)

Am Donnerstag wurde im Vorbeifahren das Vordach eines Wohnhauses in der Hunnenkopfstraße beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10.00 und 11.00 Uhr und dürfte aufgrund der Höhe des Vordaches von einem größeren Fahrzeug verursacht worden sein. Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

