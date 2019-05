Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Daun

Daun (ots)

Auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes in Daun, Trierer Straße, ist es am Fr., 24.05.19, zwischen 12:00 Uhr und 16:15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hier ist ein geparkter weißer Mazda CX-3 im vorderen rechten Bereich beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592/96260, entgegen.

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, Polizeioberkommissar

Tel.: 06592 / 9626 - 0

Fax: 06592 / 9626 - 50

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell