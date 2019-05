Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Wallenborn

Wallenborn (ots)

Am Samstag, den 25.05.19, im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 15:45 Uhr, ist in der Weidenbachstraße in Wallenborn eine ca. 80 cm hohe Mauer durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Fahrer dieses Fahrzeugs hat sich im Anschluss unerlaubt entfernt. Aufgrund der Beschädigungen an der Mauer kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug, evtl. landwirtschaftliche Maschine oder Anhänger, gehandelt haben muss. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592/96260, entgegen.

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, Polizeioberkommissar

Tel.: 06592 / 9626 - 0

Fax: 06592 / 9626 - 50

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell