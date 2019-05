Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdacht bestätigt sich - Führerschein einbehalten

Kaiserslautern (ots)

Eine verdächtige Person ist der Polizei am Mittwochnachmittag aus der Königstraße gemeldet worden. Ein Zeuge hatte hier auf einem Parkplatz einen Mann entdeckt, der auf dem Fahrersitz eines Autos saß und den Eindruck erweckte, nicht verkehrstüchtig zu sein.

Eine Streife rückte aus und fand den Mann an der beschriebenen Stelle. Er gab an, mit seinem Auto hierher gekommen zu sein, um sich mit jemandem zu treffen. Im Gespräch zeigte der 53-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Zudem stand in der Mittelkonsole des Wagens eine geöffnete Bierdose.

Ein erster Atemtest bescheinigte dem Mann einen Alkoholpegel von 0,21 Promille. Weil sich aber im Verhalten des 53-Jährigen weitere Auffälligkeiten zeigten, wurde er mit dem Vorwurf einer Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss konfrontiert.

Er wurde deshalb für weitere Tests mit zur Dienststelle genommen. Unterwegs räumte der Mann ein, die letzte Nacht durchgemacht und dabei Amphetamin konsumiert zu haben. Da ein Urintest nicht möglich war, wurde dem 53-Jährigen schließlich eine Blutprobe entnommen.

Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs kamen allerdings noch zwei Messer zum Vorschein. Diese wurden ebenfalls vorläufig einbehalten. Die weiteren Ermittlungen laufen. | cri

