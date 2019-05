Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken haben eine Hauswand in der Weberstraße verunstaltet. Am Donnerstag meldete der Hausbesitzer, dass unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zu Dienstag ein Graffiti an eine Hausecke gesprüht haben. Es handelt sich um zwei Wörter in violetter Farbe.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen 0 und 2 Uhr. Zeugen, denen in dieser Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell