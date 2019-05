Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Touristinformation in Ürzig

Ürzig (ots)

In der Nacht vom Dienstag den 28.05.2019 auf Mittwoch den 29.05.2019, kam es an der Touristinformation in Ürzig an der Mosel zu einer Sachbeschädigung. Durch einen bislang unbekannten Täter bzw. unbekannte Täterin, wurde die Frontscheibe der Touristinformation mit einer vollen Weinflasche eingeworfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer: 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

