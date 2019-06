Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten - Automat in Waldgebiet aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge fand am Sonntag in einem Waldgebiet an der Heidelberger Straße, in Nähe des Fußballstadions, einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten und meldete dies der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr bis Sonntag, 11:30 Uhr, den Automaten von der Fassade eines Anwesens in der Hirschstraße gerissen und diesen mitgehen lassen. Aufgrund des Gewichts und der Größe des Automaten geht die Polizei davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben muss, die das Diebesgut in einem Kombi oder einen Kleintransporter abtransportiert hatten. Aus dem Automaten wurden eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen und das gesamte Bargeld gestohlen. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 oder beim Polizeiposten Walldorf unter Tel.: 06227/841999-0 zu melden.

