Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

3.000 Euro Schaden richtete ein bislang unbekannter Autofahrer an einem in der Neckaranlage Nr. 11 abgestellten VW an und machte sich danach einfach "aus dem Staub". Der Geschädigte stellte seinen Wagen am vergangenen Dienstag (18.06.) ab und musste am Montag kurz vor 12 Uhr die Beschädigungen feststellen.

Er erstattete umgehend Anzeige bei der Eberbacher Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht und nehmen sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06271/92100 entgegen.

